منافس الزمالك.. الترجي يختتم استعداده للمولودية بالفوز على الأولمبي الباجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي الترجي التونسي فوزاً على نظيره الأولمبي الباجي، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري التونسي.

وسجل محمد علي بن رمضان لاعب الترجي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إراحة الترجي لعدد من لاعبيه الأساسيين، استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة المولودية، السبت المقبل، في مباراة مصيرية لحسم البطاقة الثانية لدور ربع نهائي دوري الأبطال بين فريقي مولودية الجزائر والزمالك.

ويحتاج الزمالك الفوز على توينجيت السنغالي، وخسارة المولودية أمام الترجي، للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.