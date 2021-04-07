بواليا يغادر مران الأهلي مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعرض والتر بواليا، مهاجم الأهلي، لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن المهاجم الكونغولي لم يستكمل الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، ضمن فقرات المران الجماعي، وجرت التقسيمة الأولى بين أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

وبعد ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الأهلي we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم الفريقان التأهل لربع النهائي.