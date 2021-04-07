طلائع الجيش يكتسح الجونة برباعية ويُشعل صراع الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اكتسح فريق طلائع الجيش نظيره الجونة بالفوز عليه بأربعة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري we المصري.

طلائع الجيش استطاع أن يستعيد ذاكرة الانتصارات مرة أخرى بعد غياب 8 مباريات متتالية حيث يعود آخر انتصار للطلائع كان على حساب الإنتاج الحربي بعد الفوز عليه بنتيجة (3-0).

أهداف المباراة افتتحها إسلام محارب في الدقيقة 30 من زمن أحداث المباراة قبل أن يسجل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد سمير هدفًا مبكرًا في الدقيقة 46 بعد عرضية من ناصر منسي، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 80.

وأهدر سمير فرصة تسجيل هدف ليكون الثالث له في المباراة بعدما فشل في تسجيل ضربة جزاء أتيحت له في الدقيقة 62.

وتصدر أحمد سمير ترتيب هدافي دوري we المصري برصيد تسعة أهداف متفوقًا على كل من حسام حسن مهاجم سموحة وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي حيث يمتلك الثنائي في رصيدهما 8 أهداف.

وشهدت المباراة ضربة في صفوف فريق الجونة عن طريق طرد المدافع لؤي وائل في الدقيقة 74، ليلعب الفريق الساحلي حتى نهاية المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، في المقابل توقف رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومن المقرر أن يلعب فريق طلائع الجيش في الجولة المقبلة ضد فريق أسوان، في المقابل سيواجه فريق الجونة نظيره المصري البورسعيدي.

تشكيل الجونة: أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - محمد الحبيب يكن - جوناثان نجويم - لؤي وائل - نور السيد - سريجي آكا - إسلام رشدي - إسلام عبدالنعيم - محمد الشبراوي - عمر عبد الفتاح "عموري" - عمر السعيد.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - أحمد علاء - إسلام جمال - إسلام محارب - عبد الرحمن زولا - عمرو السيسى - مهند لاشين - أحمد سمير - ناصر منسى - إبراهيما كونيه - عمرو جمال.