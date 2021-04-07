أحمد سمير يعتلي صدارة هدافي الدوري بثنائية في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النجم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ثنائية في شباك نادي الجونة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري WE المصري.

وسجل أحمد سمير الهدف الأول له والثالث لفريقه في شباك الجونة في الدقيقة 47، وعاد سمير ليزور شباك الجونة للمرة الثانية في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع أحمد سمير رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف خلال هذا الموسم في بطولة الدوري المحلي.

وانفرد لاعب طلائع الجيش بصدارة هدافي الدوري، برصيد 9 أهداف، متفوقاً على الثنائي عمر كمال لاعب المصري وحسام حسن لاعب سموحة أصحاب الـ8 أهداف.