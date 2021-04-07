مشاهدة اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، في مباراة مؤجلة ومعادة من الجولة الثالثة، بقرار من الاتحاد الايطالي، والتي يستضيفها ملعب أليانز ستاديوم.

وتخلف نابولي عن خوض تلك المباراة أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة يوم 4 أكتوبر 2020، بسبب القيوض التي فرضتها السلطات الإيطالية على الفريق حينها، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

ويتطلع يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على نابولي من أجل استعادة المركز الثالث الذي فقده لصالح أتلانتا، حيث يحتل البيانكونيري المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين فريق القديسين الذي لعب مباراة زائدة.

في المقابل يتواجد نابولي في المركز الخامس وبنفس رصيد يوفنتوس 56 نقطة، وسيبحث عن خطف الثلاث نقاط من أجل المحافظة على آماله في التأهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

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