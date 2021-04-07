بث مباشر مباريات اليوم الاربعاء | المواعيد والنتائج والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الاربعاء الموافق 7-4-2021، المواعيد والنتائج والقنوات الناقلة، والذي سيشهد مباراة من وزن ثقيل بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ في قمة مباريات اليوم الاربعاء عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، في تكرار لنهائي النسخة الماضية من دوري الابطال، والذي انتهى بفوز البايرن بهدف دون رد.

وفي نفس توقيت مباراة بايرن ميونخ وباريس في بافاري، سيحل تشيلسي ضيفًا على بورتو، لكن ليس في الدراجاو بل على ملعب رامون سانشيز بثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المتحور في بريطانيا.

وخلال مباراة تشيلسي وبورتو في الأندلس، ستقام مباراة ختام الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب انويتا بين ريال سوسيداد وأثلتيك بلباو، وهو لقاء انتقامي بالنسبة لبلباو بعدما سقط بهدف من ركلة جزاء في نهائي كأس ملك اسبانيا مطلع هذا الأسبوع أمام سوسيداد.

ستلعب كذلك مؤجلات في الدوري الايطالي من الجولة 3 و28، الأولى بين يوفنتوس ونابولي على ستاد آليانز تورينو، والثانية بين انتر ميلان وساسولو على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في نفس التوقيت 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ( ذهاب دور ال 8)

بورتو – تشيلسي ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 2 وقناة TVI البرتغال.

بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 بريميم و4 وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.

مباريات اليوم في الدوري الاسباني ( الجولة 29)

ريال سوسيداد – أثلتيك بلباو ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 وقناة بريمير سبورتس 1 آيرلندا.

مباريات اليوم في الدوري الايطالي ( مؤجلات الجولة 3 و 28)

يوفنتوس – نابولي ، الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 3

انتر ميلان – ساسولو ، الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 4

مباريات اليوم في الدوري التونسي ( الجولة 23)

اتحاد بن قردان 0-0 الملعب التونسي

نجم المتلوي 0-1 الصفاقسي

الاتحاد المنستيري 0-1 النادي الإفريقي

مستقبل سليمان 3-1 اتحاد تطاوين

النادي البنزرتي 1-1 مستقبل الرجيش

النجم الساحلي 5-1 شبيبة القيروان

الترجي 1-0 الأولمبي الباجي

مباريات اليوم في الدوري المغربي ( الجولة 11)

نهضة بركان 1-2 اتحاد طنجة

الرجاء البيضاوي – حسنية أكادير، الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، تنقل على القناة الرياضية المغربية

سريع وادي زم – الوداد البيضاوي، الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 2 وقناة TVI البرتغال.

مباريات اليوم في الدوري القطري ( الجولة 21)

أم صلال – السيلية ، الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة وقناة الكأس الأولى

العربي – الخريطيات ، الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة وقناة الكأس الأولى

مباريات اليوم في الدوري المصري ( الجولة 18)

الجونة 0-4 طلائع الجيش

وادي دجلة – البنك الاهلي، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة أون تايم سبورتس 2

الإسماعيلي – المصري البورسعيدي، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا ( التأهيلي )

الغرافة القطري – أجمك الأوزبكي، الساعة 15:20 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية الأولى

الوحدة الإماراتي – الزوراء العراقي، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 وقناة السومرية والقناة الرياضية العراقية.

الوحدة السعودي – القوة الجوية العراقي، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة GSA السعودية والقناة الرياضية العراقية.