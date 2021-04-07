بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب الجولة الثالثة.

يستضيف يوفنتوس فريق نابولي على ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة مؤجلة ومعادة من الجولة الثالثة، بقرار من الاتحاد الايطالي.

وتخلف نابولي عن خوض تلك المباراة أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة يوم 4 أكتوبر 2020، بسبب القيوض التي فرضتها السلطات الإيطالية على الفريق حينها، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

ويتطلع يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على نابولي من أجل استعادة المركز الثالث الذي فقده لصالح أتلانتا، حيث يحتل البيانكونيري المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين فريق القديسين الذي لعب مباراة زائدة.

في المقابل يتواجد نابولي في المركز الخامس وبنفس رصيد يوفنتوس 56 نقطة، وسيبحث عن خطف الثلاث نقاط من أجل المحافظة على آماله في التأهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وتنقل مباراة يوفنتوس ونابولي على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

ويدير مباراة يوفنتوس ونابولي الحكم الايطالي “ماوريزيو مارياني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.

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