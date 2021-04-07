بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدة والزوراء في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوحدة والزوراء في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب دور الإقصائيات “المحلق المؤهل إلى دور المجموعات”.

يحل فريق الزوراء العراقي ضيفًا على الوحدة الاماراتي باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويطمح إلى تحقيق الانتصار والتأهل إلى دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

في المقابل لن يتنازل فريق الوحدة عن خوض تجربة اللعب في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا، والذي انسحب منه العام الماضي بسبب إصابة عدد كبير من أفراد الفريق بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من الوحدة والزوراء، ضمن المجموعة الخامسة في دوري ابطال اسيا، والتي تضم بيرسيبوليس الإيراني، الريان القطري، وجوا الهندي.

وتنقل مباراة الوحدة والزوراء على قناة أبو ظبي الرياضية، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما ينقل على قناة العراقية الرياضية، بالإضافة إلى قناة السومرية.

ويدير مباراة الوحدة والزوراء الحكم البحريني نواف عبدالله شكرالله، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، 17:40 بتوقيت مصر، 18:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت الامارات.

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