بث مباشر | مشاهدة مباراة الغرافة واجمك في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الغرافة واجمك في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب دور الإقصائيات “المحلق”.

يستقبل نادي الغرافة القطري نظيره اجمك الأوزبكي على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وعينه على تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

ويمر فريق الغرافة بفترة صعبة للغاية على المستوى المحلي، حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 4 مباريات.

وأكد مدرب الغرافة أن فريقه أصبح جاهز لتحقيق الانتصار على اجمك، وذلك قبل مواجهته الأخيرة هذا الموسم في الدوري القطري أمام فريق أم صلال.

وتنقل مباراة الغرافة واجمك على قناة الكأس القطرية 1، بصوت المعلق “خالد الحدي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش.

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