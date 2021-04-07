شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والتر بواليا في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وتعرض بواليا لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للنادي الأهلي ولم يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قد أجرى أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، ضمن فقرات المران الجماعي، وجرت التقسيمة الأولى بين أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

وبعد ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الأهلي we‏ السلام»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.‏