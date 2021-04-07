شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يشيد ببرشلونة ويتحدث عن قوى الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ان مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة في الليجا، تعد هي الاقوى في العالم نظرا لشعبية الفريقين على مستوى العالم، بالإضافة لعدد النجوم الكبير المتواجد في الفريقين

ويحل برشلونة ضيفا على نظيره ريال مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري الإسباني.

ووصف بنزيما المباراة بأنها «الأفضل في العالم»، ليس فقط بالنسبة له، ولكن للجميع، لأن الفريقان يملكان تاريخا عريضا.

وقال بنزيما لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، «إنها بمثابة مباراة نهائية، وعلى هذا النحو، علينا أن نقدم أفضل مستوى لنا، برشلونة تطور كثيرا، إنه فريق يحب لعب الكرة، ولديه حارس مرمى مميز وهو تير شتيجن».

كما أشاد بنزيما بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، وحذر من خطورته، مؤكدا أنه يفعل كل شيء على أرض الملعب.

وأضاف، «علينا أن نخوض المباراة ونلعب كما فعلنا في مواجهة الذهاب».