شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤجل اتحاد الكرة قمة الأهلى والزمالك المقبلة؟ أحمد مجاهد يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين مسؤولى نادي الزمالك من جانب، ونظرائهم فى اتحاد الكرة من جانب آخر، على خلفية اتجاه مسؤولى الجبلاية لاختيار طاقم حكام مصرى دولى لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى فى بطولة الدوري العام، وهو ما اعترض عليه مسؤولو نادى الزمالك من خلال بيان رسمى.

كانت تقارير صحفية أعلنت اعتزام اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة اللقاء بسبب صعوبة استقدام طاقم حكام اجانب نتيجة انتشار فيروس كورونا وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن هذة الأزمة قد تؤدى إلى تأجيل المباراة المقبلة فى حالة عدم توصل مسؤولى الجبلاية لحل لها فى القريب العاجل.

من جانبه، قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم" إن مباراة الأهلى والزمالك المقبلة ستقام فى موعدها المحدد، مؤكداً أن مسألة طاقم الحكام سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد مجاهد على ثقته فى حسن تفهم مسؤولى الأهلى والزمالك لأى ظروف، كما أن أحداً لا يشكك فى الحكام المصريين، وفى النهاية اتحاد الكرة سيتخذ القرار للصالح العام.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة بطولة الدورى العام، وفى حالة فوز النادي الأهلي بمبارياته المؤجلة يتصدر المارد الأحمر المسابقة بفارق ثلاثة نقاط.