شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاستشاري يناقش نتائج زياراته لأندية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، نتائج زياراتها للأندية والمؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة، وبحثت في مرئياتها وتوصياتها الخطط الممكنة لدعم روافد العمل الرياضي.

ترأس الاجتماع الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة كل من شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة وطالب علي البلي الظهوري وعائشة محمد بوخاطر والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي ونبيلة علي الحمادي وشيخة إبراهيم بن جويعد، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة سر اللجنة والإعلامي إسلام الشيوي.

وشملت الزيارات أندية: اتحاد كلباء وخورفكان للمعاقين وخورفكان ودبا الحصن والشارقة للصقارين والشارقة للهجن والمدام والذيد والبطائح والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الدولي للرياضات البحرية والشارقة للفروسية والشارقة للسيارات القديمة والشارقة الثقافي للشطرنج والشارقة والحمرية والثقة للمعاقين والشطرنج والثقافة للفتيات ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مختلف المقترحات بشأن التوصيات التي دونتها اللجنة لتتلاقى الجهود مع مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة وحرصه على الاهتمام بالرياضة وبالنواحي ذات العلاقة بالثقافة الرياضية للاعبين والاهتمام بصحة أفراد المجتمع علاوة على تطوير كافة الألعاب من خلال خطط واستراتيجيات تتبنى اكتشاف ودعم المواهب وتبادل الخبرات بين الأندية في كافة المجالات، فضلاً عن الهياكل التنظيمية في الأندية واستقطاب الكوادر المتميزة والعمل على توطين الوظائف والاهتمام بالبيئة الرياضية وتأهيل مختلف الكوادر وغيرها من المحاور الاستراتيجية العامة لكل الأندية ومحاور متخصصة لكل ناد.