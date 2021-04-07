شكرا لقرائتكم خبر عن 28 دولة تشارك في بطولة العالم للرياضات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة - علي البيتي

أعلن مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة عن تنظيمه بطولة العالم للرياضات الهوائية رأس الخيمة 2021، وذلك بالتعاون مع منظمة الشبكة الرياضية الدولية، وتنظم هذه البطولة لهذا العام 2021 للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتستضيفها إمارة رأس الخيمة، حيث تقام البطولة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في منطقة الجزيرة الحمرا، في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبرالمقبل بمشاركة أكثر من 28 دولة عربية وأوروبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز رأس الخيمة للمعارض في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وأعلن فيه محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة عن تفاصيل النسخة الأولى للبطولة التي تنظم لأول مرة في دولة الإمارات بحضور محمد حسن السبب مدير مركز المعارض ومدير غرفة التجارة بالوكالة، وآجاتا كرزيوكا وروبرت برزميسلاو ممثلين عن منظمة الشبكة الرياضية الدولية الشريك البولندي المنظم البطولة، وممثلين عن وسائل الإعلام كافة.

وقال محمد مصبح النعيمي: «نجحت إمارة رأس الخيمة اليوم وكعادتها في استضافة البطولات والفعاليات العالمية، فبالأمس القريب كان إطلاق جائزة ستيفي العالمية، واليوم بطولة العالم للرياضات الهوائية، وسنواصل دوماً استقطاب تلك الأحداث العالمية» ولعل استضافة رأس الخيمة لمثل هذه البطولة العالمية، تعني استضافة المشاركين من ممارسي هذه الرياضة من المحترفين والهواة ومحبيها وعشاق مشاهدتها، وقد تم التسجيل للمشاركة حتى الآن من 28 دولة حول العالم، ولايزال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة في البطولة حتى قبل انطلاقها 24 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن يرتفع عدد الدول المشاركة لأكثر من 45 دولة.

وأضاف النعيمي: «نجاحنا في استقطاب هذا الحدث العالمي يأتي بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لـ«عام الخمسين»، احتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات ويوبيلها الذهبي، وليفخر كل إماراتي ومقيم على أرض هذا الوطن، فدولة الإمارات أصبحت محط أنظار العالم أجمع، لما تحققه من إنجازات بشكل يومي، وكذلك أصبحت إمارة رأس الخيمة باستضافتها لهذه البطولة وما سبقها من بطولات وجوائز عالمية، محط أنظار متابعي البطولات والجوائز والأحداث العالمية، واليوم يتابع جماهير الرياضات الهوائية على مستوى العالم هذا الحدث، واستعدادات فنادقنا ومراكزنا وكافة المنتجعات السياحية لاستقبال ضيوف البطولة، على أعلى مستوى».

وتابع: «يوجد بدولة الإمارات نحو 13 نادباً موزعين على كافة إمارات الدولة لممارسة هذا النشاط، ويضم في عضويته الآلاف من كافة الجنسيات العربية والأوروبية».

وأعلن محمد حسن السبب

مدير مركز المعارض مدير غرفة التجارة بالوكالة أن بطولة العالم للرياضات الهوائية في رأس الخيمة، ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض وتديرها منظمة الشبكة الرياضية الدولية، ويشارك فيها المتسابقون من الدول المشاركة، ويتنافسون على مدار 5 أيام بداية من تاريخ 24 إلى 28 سبتمبر المقبل في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وتشهد البطولة تنافس 5 فئات عمرية للمتسابقين من ذكور وإناث بالإضافة إلى 8 أقسام من الرياضات الهوائية، كما سيتم الإعلان عن المتنافسين في الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف «السبب» أن هناك فعاليات ستتم على هامش البطولة سيسعد بها المشاركون من الدول كافة وستنظم رحلات لزيارة المعالم السياحية بالامارة وهناك العديد من المفاجآت سيعلن عنها في حينها.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في البطولة هي الإمارات، النمسا، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، التشيك، كازاخستان، مالطا، بولندا، رومانيا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، تايلاند، أوكرانيا، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، اليونان، الهند، إيطاليا، هولندا، جنوب إفريقيا، سلوفينيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.