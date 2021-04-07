شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سليّم: برنامج «فيا رالي ستار» يحقق للمواهب الناشئة أحلامهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحصل عشاق رياضة السيارات في الإمارات الذين يحلمون بأن يصبحوا نجوماً جدداً في بطولة العالم للراليات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على فرصتهم في نهاية هذا الأسبوع للبدء في مسار من مستوى القاعدة إلى القمة.

وأعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) الأربعاء عن تفاصيل عملية اختيارها برنامج «فيا رالي ستار-FIA Rally Star» الجديد المفتوح للسائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاماً، والذي صممه الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات حول العالم، لاكتشاف الجيل القادم من المواهب.

وستحدد سلسلة من تسعة سباقات راليات افتراضية رقمية تبدأ من يوم السبت، مدمجة مع رالي افتراضي رقمي متعرج والقيادة بسيارات صالون حقيقية، والتي سيتقرر على ضوء نتائجها الفائزون من الإمارات العربية المتحدة المتأهلون لواحد من ستة نهائيات قارية.

وتُتوَّج الجائزة النهائية في نهاية برنامج «فيا رالي ستار» الذي يمتد لأربع سنوات بقيادة احترافية لمدة موسم كامل في بطولة العالم للراليات الثانية، وهي سلسلة راليات رسمية لأولئك الذين يهدفون في النهاية لنيل مكان في بطولة العالم للراليات.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: «إن هذه فرصة جديدة رائعة لكل سائق شاب لديه آمال وطموحات بالمشاركة في بطولة العالم للراليات وتحقيق أحلامه وتطوير مواهبه إلى أقصى حد».

وأضاف: «باعتباري شخصاً بدأ المنافسة في الراليات على مستوى القاعدة إلى القمة في الإمارات العربية المتحدة ومضيت قدماً في المنافسة على منصة الراليات العالمية، فإنني أشجع كل شاب لديه شغف بهذه الرياضة على مواجهة التحدي».

وتستمر سلسلة رياضة السيارات الرقمية، مع المنافسين الذين يستخدمون أجهزة محاكاة ولعبة فيديو شريك رالي ستار فيا، في بطولة العالم للراليات التاسعة حتى 21 أغسطس، وسوف يحدد تاريخ وتفاصيل سباق التعرج في الوقت المناسب.

ويجب على المشاركين الرقميين التقدم للحصول على رخصة رياضة السيارات الرقمية المجانية على موقع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (emso.ae) والدخول عبر إنشاء حساب على موقع FIA Rally Star الرسمي (ae.fiarallystar.com) حيث تتوفر تفاصيل كاملة.

وسيدخل الفائزون الإماراتيون الذين تم اختيارهم من الأحداث الرقمية والتعرج في البداية في واحد من ست نهائيات قارية ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في أوائل العام المقبل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا وحوض المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وتشهد المرحلة الثالثة منافسة الفائزين القاريين الستة في برنامج رالي من ستة أحداث مدعوم بتدريب ميكانيكي وإعلامي، مع اختيار أفضل أربعة سائقين بعد ذلك لموسمين كاملين في بطولة العالم للراليات للناشئين (فيا). وسيكون التحدي النهائي هو الحصول على لقب بطولة العالم للراليات للناشئين بحلول العام الثاني وكسب موسم مموّل بالكامل في بطولة العالم للراليات الثانية.

واختتم ابن سليم الشغوف بعمل المزيد لتنمية أفضل المواهب الشابة: «إن هذا حافز رائع، وقد صمم الاتحاد الدولي للسيارات برنامج رالي ستار الجديد بطريقة توفر فرصاً حقيقية للشباب للتعلم وتطوير مهاراتهم في كل خطوة».

وكان ابن سليم قد كلف قبل عامين بإعداد تقرير دراسة يضع نموذجاً فريداً لتنمية المواهب في رياضة السيارات، وخلصت الدراسة إلى وجوب تبني رياضة السيارات نهجاً جديداً لحماية مستقبلها، واستخدام أكبر فعالياتها بشكل أكثر كفاءة، وتطوير نماذج يحتذى بها لجذب المواهب الجديدة.