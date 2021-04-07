مجلس الشارقة ينظم ورشة عمل مع مؤسسة رياضة المرأة

ناقش مجلس الشارقة الرياضي الإطار التنظيمي لإدارة الإعلام الرياضي مع مسؤولي الإعلام بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ وذلك في سبيل تمكين أهداف المجلس وتوحيد الجهود لتقنين استخدام الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة فيما يعود بالنفع على الأندية والجماهير والمتابعين للأحداث الرياضية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس وأدارتها لجنة الإعلام والتحول الرقمي يوم الثلاثاء الماضي، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي، وفاطمة أحمد صالح رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة وأمل صالح العيدروس رئيس قسم التسويق والهوية المؤسسية إلى جانب عدد من المعنيين عن الإعلام الرياضي في المجلس والمؤسسة.

وأشار المهندس عادل صالح إلى أن هذه الورشة تمثل جزءاً من خطط اللجنة لتعزيز الدور الإعلامي في مجال الرياضة والارتقاء بها، وقال: «في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لدعم الأندية والمؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة ولتنظيم عمل الإعلام الرياضي بها، تم تنظيم هذه الورشة مع إدارتي الإعلام والهوية المؤسسية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ بهدف مناقشة الإطار التنظيمي للإعلام الرياضي وللتعريف بالضوابط المهمة لممارسة الإعلام الرياضي وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي وأثناء التواصل والتفاعل مع الجمهور؛ حيث تم استعراض سياسة النشر الإعلامي وإطلاع الحضور على أبرز النقاط والملاحظات الخاصة بالصياغة الكتابية والتحرير الصحفي، كما تم تزويد الإعلاميين بإرشادات مهمة تسهم بشكل كبير في إدارة وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وتدوير المحتوى الإعلامي المميز، كما تناولت الورشة الحديث عن المهارات المختلفة واللازمة لإعداد الأخبار والتقارير وتغطية الفعاليات الرياضية بشكل متقن ومشوق».

واستطرد قائلاً: «تناولت الورشة أيضاً المستويات والمقاييس التي يجب وضعها في الحسبان أثناء إعداد ونشر المحتوى؛ وذلك بغية إخراج مشاركات بناءة هادفة ولإنتاج أعمال إعلامية مميزة تحفز نحو أفضل الممارسات الرياضية والسلوكية وتعرض الأحداث الرياضية مصورة كما في أجواء الحدث نفسه. نثمن هذا التفاعل الكبير والنقاشات الثرية من المشاركين؛ حيث تندرج كل هذه الجهود في توجهات وخطط المجلس وحرصه على العمل المشترك مع الأندية من خلال توظيف الآليات والممارسات والنشاطات الإعلامية بشكل متميز لخدمة المجتمع وتماشياً مع الحركة الرياضية بالإمارة لبلورة الأفكار وتسخير الإمكانات على أعلى مقاييس الجودة في الأداء ما يسهم في دفع مسيرة العمل الرياضي إلى التقدم والرقي».