عبد الواحد السيد يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

كشف عبد الواحد السيد في ندوته باليوم السابع أنه وضع عدة أهداف عقب إنتهاء مسيرته الكروية ومنها العمل بالمجال الإعلامي ، و أنه سعيد بتجربته في قناة نادي الزمالك حاليا ، و من ضمن أهدافه أيضا التواجد في منصب عضوية نادي الزمالك.

أضاف نجم الزمالك السابق ، أنه أنهي دراسة الإعلام منذ 2019 ، وأنه يفضل العمل الإعلامي عن التدريب ، واتجاهه الفترة القادمة الاستمرار في الإعلام و العمل الإداري .

وكشف الحارس التاريخى للزمالك أنه تلقي أكثر من عرض للعمل بالتدريب ولكنه رفض مفضلا الإستمرار فى دراسته بالإعلام منذ فترة.