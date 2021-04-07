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عبد الواحد السيد يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلن عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من  يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

كشف عبد الواحد السيد في ندوته باليوم السابع أنه وضع عدة أهداف عقب إنتهاء مسيرته الكروية ومنها العمل بالمجال الإعلامي ، و أنه سعيد بتجربته في قناة نادي الزمالك حاليا ، و من ضمن أهدافه أيضا التواجد في منصب عضوية نادي الزمالك.

أضاف نجم الزمالك السابق ، أنه أنهي دراسة الإعلام منذ 2019 ، وأنه يفضل العمل الإعلامي عن التدريب ، واتجاهه الفترة القادمة الاستمرار في الإعلام و العمل الإداري .

وكشف الحارس التاريخى للزمالك  أنه تلقي أكثر من عرض للعمل بالتدريب ولكنه رفض مفضلا الإستمرار فى دراسته بالإعلام منذ فترة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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