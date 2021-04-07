الترجي يرد على إتهامه " بالتفويت" أمام المولودية: لن نلعب بسمعتنا .. وحازم إمام يؤكد: لن يضع نفسه في موقف "القيل والقال"



الشارقة - اميمة ياسر -

قال حسام الدين أبو بكر، عضو اللجنة القانونية في الترجي التونسي، إن فريق باب سويقة لن يساوم بسمعته أمام مولودية الجزائر، مشددًا أن الفريق عازم على الفوز.

ومن المقرر أن يشهد يوم السبت المقبل مواجهة حاسمة بين الترجي ومولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا على الملعب الأولمبي برادس.

في نفس الجولة سيواجه الزمالك فريق توينجيت السنغالي ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على ضيفه السنغالي مع فوز الترجي على المولودية من أجل حجز بطاقة التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

أكد حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض إذا نجح في اجتياز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا سيصل لمكانة جيدة في البطولة، مضيفًا أن الترجي التونسي لن يضع نفسه في موقف "القيل والقال".

الأيام الماضية كانت شهدت أنباء عن تخوف من عدم فوز الترجي والتساهل أمام نظيره الجزائري وهو ما أحدث حالة من الجدل في مصر.

وقال أبوبكر من خلال تصريحات اليوم الأربعاء لقناة أون تايم سبورت: "لن نساوم على سمعة الترجي أمام مولودية الجزائر، لن نبني موقف للترجي على كلام عبر منصات التواصل الاجتماعي."

وأكمل: "الترجي خارج من خسارة أمام توينجيت في السنغال، لدينا مواجهة اليوم في الدوري، كما أننا نريد حسم بطولة الدوري المحلي مبكرًا من أجل التفرغ لدوري الأبطال."

وواصل: "هناك عناصر مهددة بالغياب عن قادم المباريات بدوري الأبطال، بعد مباراة اليوم سنعرف موقف المدرب من هذه العناصر سواء بمنحها راحة أو الدفع به يوم السبت."

وقال: "الترجي عازم على الفوز بمباراة يوم السبت، الترجي لا يلعب بسمعته."

وكان مجدي تراوي المدرب العام للترجي قد عبر عن رغبته في إقصاء الزمالك وذلك قبل مباراة الفريقين بالقاهرة بالجولة الرابعة.

وعن هذا التصريح اختتم أبوبكر: "هذا التصريح لم يُفهم على المحمل الصواب، المدرب تحدث عن إقصاء الزمالك بشكل مباشر من خلال مواجهته بالفوز عليه، لكن لم يكن أبدًا يقصد إقصاء الزمالك بشكل غير مباشر."