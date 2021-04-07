شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والتر بواليا فى مران الأهلي واللاعب يغادر المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، مران الفري قاليوم قبل نهاية ، أثر تعرضه لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.
ولم يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.
وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.
من ناحية أخرى حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إجراء أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني بعد غدٍ الجمعة.
وخلال التقسيمة الأولى قام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملاعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.
وأنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى قوية بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها المدير الفني على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.
ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني المقرر لها 9 أبريل الجاري، في الثانية ظهر غدا الخميس بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور الجهاز الإداري بالنادي.
ويشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين ، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الأهلي وwe السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحسم الأهلي تأهله رسميًا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال من الجولة الخامسة بعد تعادله مع المريخ بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان.