شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الختامى قبل لقاء تونجيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، ومن المقرر أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ويحرص كارتيرون علي خوض اللاعبون الفقرة التأهيلية يوميا قبل وبعد التدريب لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.
وخصص الجهاز الفني، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات.