شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الختامى قبل لقاء تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، ومن المقرر أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك مع بطل السنغال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام باستاد القاهرة.

وخاض الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء، وبدأ المران بفقرة تدريبات استشفائية وتأهيلية في مجمع الصالات بالنادي، وهي الفقرة التي يخوضها اللاعبون تحت اشراف مباشر من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفيرناندو مدرب الاحمال.

ويحرص كارتيرون علي خوض اللاعبون الفقرة التأهيلية يوميا قبل وبعد التدريب لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.

وخصص الجهاز الفني، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات.