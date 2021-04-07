شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يواصل محاضرات الفيديو فى الأهلى و تدريبات إضافية للشناوي وعلي لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرات الفيديو للاعبي الفريق المعتادة من بعد مباراة المريخ السودانى، وعقد محاضرة جديد قبل انطلاق المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعرض خلالها نقاط القوة والضعف لدى بطل تنزانيا، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية الخاصة بفريق سيمبا التنزاني، وطريقة أدائه في الحالتين الهجومية والدفاعية، وذلك من خلال مجموعة من اللقطات المجمعة لمباريات الفريق التنزاني.

فى الوقت نفسه قاد البلجيكى يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى الأهلي، تدريبات إضافية للثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي ، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وركز ميشيل خلال تدريبات ثنائي حراسة المرمى على مجموعة من الفقرات البدنية إلى جانب التدريب على الكرات العرضية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية، قبل مران اليوم، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏.‏

ويعقد الاجتماع الفني، في الثانية ظهر غدا الخميس بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور ‏الجهاز الإداري بالنادي، ويشهد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين ، وموعد وصولهما إلى ملعب ‏المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين ‏وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال من الجولة الخامسة، بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان.‏