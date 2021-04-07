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معلومة رياضية.. 6 أنواع من الفاكهة يلجأ لها الرياضيين

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القاهرة - سامية سيد - لا غنى عن الفواكه فى حياة الرياضيين اليومية، لما لها من فوائد عديدة فى بناء الجسم والمساعدة على نمو العضلات بشكل أسرع، وهناك أنواع من الفاكهة التى يجب على الرياضيين والمترددين على صالات الجيم تناولها للحصول على العضلات بشكل صحى وبأسرع الطرق، ونرصدها فى الأسطر التالية.. 

التفاح

يحتوى التفاح على سعرات حرارية وألياف وسكر وبروتينات ودهون مما يعنى أن التفاح وجبة كاملة تحتوى على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، كما أنه يعمل على حرق دهون البطن مما يؤدى إلى بروز عضلات الجسم "السكس باكس".

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الموز

يعد الموز من الكربوهيدرات سهلة الحرق حيث إن وجوده فى وجبة الإفطار يعيد تخزين الجيليكوجين الخاص بغذاء العضلات، ويعتبر مفيد لتجديد مخزون الطاقة فى العضلات.

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البطيخ

يساعد فى فقدان الوزن للاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ويفضل تناوله لمن يخضع لنظام غذائى ويمارس قاسية لأنه يمد الجسم بالسوائل التى يحتاجها لبناء عضلى صحى.

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الكيوى

ما لا يعرفه الناس عن الكيوى أنه يحتوى على أكبر كمية من فيتامين سى الذى يحمى ويعزز الجهاز المناعى للجسم أكثر من البرتقال ويساعد على حرق الدهون خاصة فى منطقة الأرداف والصدر.

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التوت البرى

التوت غنى بفيتامين ج الذى يعزز بناء عضلى على نحو صحى وسليم لذلك ينصح أخصائى التغذية بتناوله كوجبة يومية بالنسبة للرياضيين للإسراع من عملية التشريخ أو بروز العضلات وتقسيمها.

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الأفوكادو

يحتوى على ما يزيد عن 25 من الفيتامينات بما فى ذلك فيتامين A، B، C، E،K، النحاس، الحديد، الفسفور، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما يحتوى على الألياف، والبروتين، والعديد من المواد الكيميائية النباتية المفيدة، والتى تؤمن بناء عضلى قويم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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