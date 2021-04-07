شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مشاركة.. كاف: منتخب مصر الأكثر ظهورًا فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أن منتخب الفراعنة المصرى، هو الأكثر المنتخبات مشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية، بعدد مشاركات وصل 25 مشاركة، ثم منتخب ساحل العاج فى الوصافة بـ24 مشاركة، ثم غانا فى المرتبة الثالثة بـ23 مشاركة فى البطولة القارية.

منتخب مصر

وكتب حساب "كاف" الرسمى على تويتر: "الأكثر ظهورًا فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ، مصر: 25.. كوت ديفوار: 24.. غانا: 23".





من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تصنيف المنتخبات الدولية لشهر أبريل، ولم يحدث أى تغير فى ترتيب الستة الأوائل، حيث بقيت بلجيكا فى الصدارة ثم فرنسا والبرازيل، فى المركزين الثانى والثالث ومن خلفها تأتى إنجلترا والبرتغال واسبانيا ثم احتلت إيطاليا المركز السابع الآن بعدما تقدمت 3 مراكز.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز فى تصنيف الفيفا، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.

فى حين حل منتخب السنغال فى المركز الـ22 عالمياً بعدما تراجع "مركزين" فى التصنيف، لكنه احتفظ بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية متفوقاً على تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب.