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عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من  يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

كشف عبد الواحد السيد في ندوته باليوم السابع أنه وضع عدة أهداف عقب إنتهاء مسيرته الكروية ومنها العمل بالمجال الإعلامي ، و أنه سعيد بتجربته في قناة نادي الزمالك حاليا ، و من ضمن أهدافه أيضا التواجد في منصب عضوية نادي الزمالك.

أضاف نجم الزمالك السابق ، أنه أنهي دراسة الإعلام منذ 2019 ، وأنه يفضل العمل الإعلامي عن التدريب ، واتجاهه الفترة القادمة الاستمرار في الإعلام و العمل الإداري .

 وكشف الحارس التاريخى للزمالك  أنه تلقي أكثر من عرض للعمل بالتدريب ولكنه رفض مفضلا الإستمرار فى دراسته بالإعلام منذ فترة.

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (1)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (2)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (3)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (4)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (5)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (6)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (7)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (8)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (9)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (10)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (11)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (12)

 

 

عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (13)

 

 

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عبد الواحد السيد بندوة الخليج 365 (16)

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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