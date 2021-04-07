شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام يجب معرفتها قبل قمة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح بورتو وتشيلسي منافسين مألوفين في دوري أبطال أوروبا على مدى العقدين الماضيين ويتطلع كلاهما لإنهاء انتظار طويل للظهور في نصف النهائي حيث يلتقيان في مباراة الذهاب من ربع النهائي.

تُلعب هذه المباراة في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، حيث ستقام مباراة الإياب أيضًا - وهو ملعب حقق فيه تشيلسي بالفعل فوزًا كبيرًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ويفتخر تشيلسي بسجل هائل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن هذا هو أول ظهور له في هذه المرحلة منذ 2014.

دعونا نظرة نظرة على أبرز 10 أرقام بين تشيلسي وبورتو قبل انطلاق هذه المباراة..

1- وصل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دون أن يخسر أي مباراة للمرة الثانية فقط. كان موسم 2007/2008 هو الآخر عندما تعرض للخسارة في نهائي موسكو أمام مانشستر يونايتد.

2- الخسارة أمام بايرن ميونيخ الموسم الماضي كانت الهزيمة الوحيدة للبلوز في 15 مباراة أوروبية خارج أرضه (11 فوزًا وثلاثة تعادلات).

3- سجل تشيلسي أمام الأندية البرتغالية 10 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين. خارج الديار، فاز بثلاثة، وتعادل وخسر اثنين (كلاهما أمام بورتو).

4- فاز تشيلسي بجميع مباريات خروج المغلوب الثلاث أمام الأندية البرتغالية، بورتو في 2006/2007 وبنفيكا 2011/12 (كلاهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا) ونهائي الدوري الأوروبي أمام فريق بنفيكا في 2013.

5- يتطلع تشيلسي للفوز بخمس مباريات متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سلسلة من خمس مباريات بين سبتمبر 2003 وأبريل 2004.

6- هذا هو الظهور السابع لبورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. لم يفزوا بمباراة دور الثمانية منذ حصولهم على كأس أوروبا للمرة الثانية تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق جوزيه مورينيو في عام 2004. وخسروا آخر ثلاث مباريات أمام مانشستر يونايتد في عام 2009 وبايرن ميونيخ في عام 2015 وليفربول في عام 2019.

7- سجل بورتو في مباراة الذهاب والإياب مع الأندية الإنجليزية ثلاثة انتصارات وتسع هزائم. لقد خسروا آخر ستة مباريات، وكان آخرها أمام ليفربول في هذه المرحلة قبل موسمين ولم يهزموا الخصم الإنجليزي في مباراة خروج المغلوب منذ أن أطاح فريق مورينيو بمانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2003/04.

8- بورتو لم يهزم في الدوري منذ 30 أكتوبر. في 34 مباراة في جميع المسابقات منذ ذلك الحين فازوا بـ 24 وخسروا ثلاث (اثنتان في كأس الرابطة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا).

9- بيبي (38 عامًا و 40 يومًا) من المقرر أن يصبح أكبر لاعب في الملعب يظهر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أسطورة مانشستر يونايتد السابق رايان جيجز في أبريل 2014 (40 عامًا و 123 يومًا أمام بايرن ميونيخ).

10- لم يدرب سيرجيو كونسيساو أي فريق أمام تشيلسي على الرغم من أنه لعب أمام البلوز مرتين مع لاتسيو في دوري أبطال أوروبا عامي 1999 و 2003 ، وفاز بمباراة وخسر واحدة.