شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبيب الزمالك يكشف حقيقة ادعاء زيزو الإصابة قبل مباراة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برَّأ تقرير الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، من تهمه ادعاء الإصابة، وهروبه من مباراة المولودية، بعدما أثبت التقرير الطبى إصابة اللاعب.

فيما تعهد اللاعبون على بذل ما بوسعهم أمام تونجيت بطل السنغال من أجل حسم مواجهة السبت لصالحهم وتحقيق آمالهم في الصعود.

كانت اللجنة الثلاثية التي تدير النادى قد اصدرت بيانا خلال الساعات القلية الماضية فضت فيه تعيين حكام مصريين لمباراة القمة، وجاء نص البيان: «يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لخوض المنافسات المقبلة بالبطولات المختلفة محليًا وأفريقيًا».

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيث السنغالى السبت المقبل بختام دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 إبريل الحالى، ثم يخوض لقاء قمة الدورى أمام النادى الأهلى يوم 18 إبريل على استاد القاهرة.

ويضع الفريق نصب عينيه حاليًا المنافسة الإفريقية قبل الاستعداد لخوض غمار المباريات المحلية، في الوقت الذي بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصرى.