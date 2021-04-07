شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ضد بورتو.. أشياء لا يجب أن تفوت مشاهدتها في موقعة «الأبطال» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت ليالي دوري أبطال أوروبا!، لقد مر وقت منذ أن وجد تشيلسي نفسه بهذا الشكل في المنافسة القارية. لقد مرت سبع سنوات منذ أن تجاوز الفريق دور الـ16 من المسابقة. وصل فريق ستامفورد بريدج إلى نصف النهائي في ذلك الموسم، بفوزه على باريس سان جيرمان في ربع النهائي. القرعة كانت رحيمة مع تشيلسي خلال المراحل الأخيرة من بطولة هذا العام.

تمكن البلوز من تجنب فريق قوية أمثال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي عندما تم سحب القرعة قبل أسبوعين. بدلاً من ذلك، تم وقعهم أمام فريق بورتو البرتغالي. قد يكون من الصعب اللعب ضد رجال المدرب سيرجيو كونسيساو، ومع ذلك، فهم يفتقرون إلى الخبرة الأوروبية عند مقارنتهم ببعض الفرق الأخرى المتبقية في المنافسة.

أصبحت هذه المباراة أكثر أهمية لتشيلسي بعد خسارته أمام وست بروميتش ألبيون في بداية الأسبوع. تعرض رجال المدرب توماس توخيل للهزيمة 5-2 في واحدة من أكبر الصدمات هذا الموسم. سيبحث الألماني عن رد من فريقه خلال مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا.

دعونا نلقي نظرة على أبرز ثلاثة أشياء يجب متابعها خلال مباراة تشيلسي وبورتو..

1. الاستجابة:

سيتم تحديد فريق تشيلسي بقيادة توخيل من خلال الدروس التي تعلمها في الهزيمة. تمتع التكتيكي الألماني بفترة عمل طويلة منذ أن تم جلبه إلى النادي. ومع ذلك، فهذه هي فرصته الأولى لقياس القوة الحقيقية للفريق.

خسر تشيلسي بشكل مُهين أمام وست بروميتش في مباراتهم الأخيرة. كان البلوز بطيئًا وارتكبوا أخطاء لا حصر لها أثناء المباراة - وهي أخطاء استغلها الباجيز. من المسلم به أن الفريق كان في حالة تأهب في اللحظة التي تم فيها طرد تياجو سيلفا، ولكن لا يزال يتفوق عليه تمامًا من قبل فريق موجود حاليًا في منطقة الهبوط. ومع ذلك، سيعرف توخيل ومُساعدي أفضل من الإسهاب في الحديث عن الهزيمة.



مباراة البلوز أمام بورتو توفر لهم فرصة لاتخاذ خطوات كبيرة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أنه يمنحهم فرصة للرد بشكل إيجابي بعد أول نكسة حقيقية لهم تحت قيادة مدربهم الجديد. قام الفريق بعدة فترات من التدهور في النتائج، وهو ما كلف أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري الدعم وفرانك لامبارد وظيفته. هل كانت الخسارة أمام وست بروميتش مجرد لحظة أم أنها استمرار لاتجاه مثير للقلق؟، لن نضطر إلى الانتظار طويلاً لمعرفة ذلك.

2. رد فعل:

رد تشيلسي ضد بورتو سيجيب على بعض الأسئلة ذات الصورة الأكبر المحيطة بالفريق. ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل البلوز في المباراة مع فريق يزدهر على الصلابة الدفاعية والكفاءة الهجومية.

بفضل تاريخهم الحديث وموقعهم في الدوريات المحلية الخاصة بهم، يمكن التأكد من أن يوفنتوس ومانشستر سيتي هما أفضل فريقين لعبهما بورتو هذا الموسم. كما هو متوقع، استسلم بورتو في تلك المباريات - بمتوسط يزيد قليلاً عن 30 في المائة - وركزوا على قصر المساحات على الفرق المُنافس. كسر مان سيتي رجال كونسيساو بسهولة في مباراتهم الأولى، لكنه تمكن فقط من التعادل 0-0 في الثانية. كان أداء يوفنتوس أسوأ. فاز بورتو على البيانكونيري في ذهاب دور الستة عشر قبل أن يحسم التعادل في مجموع المباراتين في الثانية.

3. النتيجة:

كرة القدم تدور حول شيء واحد وشيء واحد فقط - النتائج. غالبًا ما يتم نسيان الفريق الذي يلعب أفضل كرة قدم أو يسجل أكبر عدد من الأهداف بسرعة. ومع ذلك، فإن الشخص الذي يربح كل شيء له اسمه محفور في التاريخ. النتائج مهمة في البطولة أكثر من أي شيء آخر.

سيسافر رجال توخيل إلى إشبيلية هذا الأسبوع بحثًا عن نتيجة إيجابية. تم تعيين فريق الدوري الإنجليزي الممتاز كعلامة الفريق "الضيف" لهذه المباراة ، على الرغم من إقامتها في مكان محايد. هذا يعني أن الحصول على نتيجة إيجابية في هذه النتيجة يصبح أكثر أهمية بالنسبة لتشيلسي. علاوة على ذلك، فإن تسجيل الأهداف سيكون من أولويات الفريق، لأنه سيمنحهم ميزة كبيرة قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

سجل تشيلسي بالفعل نتيجة إيجابية في إشبيلية هذا الموسم. زار البلوز ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة أمام إشبيلية وكان الفائز 4-0 في الليلة حيث سجل أوليفييه جيرو رباعية رائعة. يمتلك البلوز التاريخ إلى جانب أيضًا. فاز تشيلسي على بورتو في خمس من آخر ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك آخر مواجهة في مرحلة خروج المغلوب في عام 2007.

الاحتمالات كبيرة لصالح تشيلسي قبل المباراة. ومع ذلك، هذا يعني أن الضغط على البلوز للحصول على نتيجة إيجابية من المباراة. سوف يستمتع بورتو بكونه الفريق الأقل حظاً، كما فعلوا أمام يوفنتوس. على هذا النحو، سيتعين على فريق توخيل أن يحذر من الخسارة مثل البيانكونيري، الذين لم يتمكنوا من التغلب على بورتو، على الرغم من امتلاكه أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في التاريخ.