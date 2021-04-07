شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخبر لاعبي الزمالك بتوقعاته لمباراة الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة كارتيرون حالة الطوارئ داخل تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المصرية والمرتقبة أمام بطل السنغال، التي يدخلها الأبيض تحت شعار حياة أو موت من أجل الفوز وانتظار هدية الترجى بالفوز على المولودية لضمان التأهل كثانى المجموعة بعد بطل تونس.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من الانشغال بالمباراة الآخري حتي لا يؤثر ذلك على الاستعداد والتركيز في الفوز بمباراة تونجيت، موكدًا أن التفكير والتركيز على مواجهة الترجي والمولودية سيفقد اللاعبين تركيزهم ويشغلهم عن تحقيق هدفهم الأساسي وهو الفوز على تونجيت.

وأكد كارتيرون أنه من واقع خبرته فإن الترجي لن يغامر بسمعته خصوصًا بعدما أصدر بيان طمان فيه الجميع أنه سيلعب على. الفوز.