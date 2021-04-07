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إمام عاشور يعلق علي قرار عقوبته في الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك امتثاله لقرار الجهاز الفنى بخصوص معاقبته واستبعاده من المباريات وتدريبه مع فريق الشباب.

وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه يرفض التصعيد بعد قرار معاقبته، وسيلتزم بتطبيق قرار كارتيرون والجهاز المعاون، سواء بالتدريب منفردًا أو تطبيق العقوبة المالية.

ياتي هذا بعدما سادت حالة من التخوف حول قيام اللاعب بتصعيد الأزمة والتهديد بفسخ عقده وهو ما نفاه اللاعب تمامًا وأكد التزامه بأي قرار من الجهاز الفني.

ويواصل إمام عاشور تدريباته الانفرادية مع الفريق الثاني بالنادي امتثالًا لقرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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