شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العفو عن «عاشور» رغم الاعتذار وجلسة مع اللاعب بعد تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، العفو عن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد معاقبته بالتدريب منفردًا مع فريق الشباب بالنادى، بعد أزمة اعتراضه بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام مولودية الجزائر في الجولة قبل الأخيرة لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ورغم اعتذار عاشور لمدربه والجهاز الفنى عما بدر منه، ورغم وساطة لاعبى وكباتن الفريق شيكابالا، وحازم إمام، وجنش، وطارق حامد، إلا أن كارتيرون وأسامة نبيه تمسكا بضرورة استمرار العقوبة واستبعاد اللاعب من مباراة تونجيث المقبلة في الجولة الأخيرة للبطولة الإفريقية المقررة السبت المقبل.

وعملت المصري اليوم ان جلسة قد تجمع إمام عاشور مع الجهاز الفني بعد مواجهة تونجيت بطل السنغال المقررة السبت المقبل لحسم موقفه .