شكرا لقرائتكم خبر عن تونجيت يخوض تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق تونجيت السنغالي تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادًا للقاء الزمالك المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة تونجيت إلى القاهرة في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولي العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

ويؤدي الفريق السنغالي تدريباته اليوم وغدًا على ملعب فندق الإقامة استعدادا للقاء الزمالك.