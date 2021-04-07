شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل لوف عن المانشافت قبل اليورو؟.. الاتحاد الألماني يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الاتحاد الألمانى لكرة القدم مصير مدرب المنتخب الأول يواخيم لوف، قبل الموعد المنتظر لرحيله عن المنصب، بعد الهزيمة أمام منتخب مقدونيا الشمالية (1-2) فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. وقال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألمانى، فى تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «المباراة المخيبة للآمال أمام مقدونيا لن تغير جدولنا الزمنى».

وأضاف: «أعلنا بوضوح منذ البداية أننا سيكون لدينا مدرب جديد مع استئناف تصفيات كأس العالم فى سبتمبر، ولن نعلق على العملية الجارية حاليًا». كان لوف أعلن فى مارس الماضى أنه سيرحل عن تدريب المنتخب الألمانى عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التى تأجلت من العام الماضى إلى العام الجارى. ورغم الهزيمة المحرجة أمام منتخب مقدونيا الشمالية، واصل أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألمانى، دعمه ليواخيم لوف، وقال: «لوف يتمتع بالكفاءة والخبرة لقيادة المنتخب بشكل ناجح فى كأس الأمم الأوروبية. يواخيم متحمس للغاية لتحقيق النجاح فى آخر بطولة له كمدرب للمنتخب».

منتخب ألمانيا ينتظر حسم خليفة لوف

ومنذ إعلان لوف عن موعد رحيله عن المنصب، بدأ بيرهوف اتصالاته بالمرشحين المحتملين لخلافته. وأضاف: «سيكون هناك المزيد من المحادثات والاجتماعات فى الأسابيع المقبلة. وأعتزم اقتراح اسم المدرب الجديد على اللجنة التنفيذية للاتحاد على هامش البطولة الأوروبية».

وتابع: «بالطبع لم يكن من المفترض أن نخسر أمام مقدونيا الشمالية. وتسبب افتقاد الفرص والذكاء مجددًا فى عدم نجاحنا فى حسم المباراة مبكرًا. وقد أوقعنا أنفسنا فى مشكلة بلا داعٍ مجددًا».