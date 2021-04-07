شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء في منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب «آليانز أرينا» في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تذاع المباراة عبر قنوات beIN sports 1 HD premium، وbeIN 4k HDR.

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان جوادة بدة

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: بافارد، شوله، ألابا، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا.

خط الهجوم: ساني، مولر، كومان، تشوبو موتينج.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: كيرير، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو.

خط الوسط: إدريسا جاي، هيريرا، دي ماريا.

خط الهجوم: نيمار، مبابي، مويس كين.