شكرا لقرائتكم خبر عن «النصر» السعودى يخطط للإطاحة بـ«حمد الله وأمرابط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية أن إدارة نادى النصر السعودى تدرس الإطاحة بجميع اللاعبين المحترفين بالفريق.

ويرتكز القرار على نتائج الفريق في الموسم الجارى، بعد خروجه من المنافسة على جميع الألقاب.

ويكافح النصر في وسط الجدول بالدورى، كما ودَّع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر ٠-١ أمام الفيصلى في قبل النهائى.

وتنتظر «العالمى» منافسات قوية بعد أيام في دورى أبطال آسيا، بعدما ودع النسخة الماضية من البطولة القارية الموسم الماضى في الدور قبل النهائى.

وأوضحت الصحيفة أن مسلى آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادى النصر، بدأ التشاور مع الأعضاء الذهبيين في النادى للاستغناء عن الأجانب.

ويتقدم اللاعبين المقرر الإطاحة بهم الثنائى المغربى عبدالرزاق حمدالله، ونور الدين أمرابط.

ويدرس النادى في المقابل ضم عناصر جديدة سيكون الأوزبكى مشاريبوف، لاعب الفريق المعار لشباب الأهلى الإماراتى، على رأسهم.

وتابعت أن هناك اتجاهًا أيضًا لإقالة حسين عبدالغنى من منصبه كمدير تنفيذى للفريق، بعد الأزمات العديدة التي حدثت أخيرًا في الفريق.

وعلى رأس تلك الأزمات سفر الثنائى المغربى (حمدالله وأمرابط) للمغرب قبل أيام من مباراة قبل نهائى الكأس.

في السياق نفسه، أشارت «عكاظ» إلى أن النصر بدأ البحث عن مدرب ينتمى للمدرسة اللاتينية بعدما رفض الرومانى أولاريو كوزمين قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدورى السعودى برصيد 36 نقطة.