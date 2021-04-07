شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يعلن إصابة سواريز خلال مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتليتكو مدريد اليوم إصابة، المهاجم الأوروجواني لويس سواريز خلال مران فريقه اليوم الأربعاء، جراء معاناته من مشكلات عضلية.

وأعلن النادي أن سواريز خضع لفحوصات طبية، مشيرا إلى أنه «يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر» دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، موضحا أنه «سيتابع تطور حالته».

ولن يشارك سواريز أمام ريال بيتيس بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له أمام إشبيلية بالجولة الماضية، ليعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

وشهد المران عودة المونتنيجري ستيفان سافيتش، البرتغالي جواو فيلكس والبلجيكي يانيك كاراسكو، المنتظر مشاركتهم كأساسيين في مواجهة ريال بيتيس بالليجا يوم الأحد المقبل بالجولة 30 من الليجا.

وغاب عن المران أيضا ماركوس يورنتي، الذي لن يشارك كذلك في المباراة التي ستقام على ملعب بينيتو فيامارين لتراكم البطاقات، مثله مثل سواريز، وكذلك لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الذي شارك في المران عكس زميليه، بينما خاض فيكتور ماتشين «فيتولو» مرانا مختلفا.

وعاد للتدريبات الجماعية كل من جواو فيلكس، الغائب عن مواجهة إشبيلية الماضية لمعاناته من كدمة، ويانيك كاراسكو، الذي تخلف عن المباراة لعقوبة الإيقاف، وستيفان سافيتش، الذي كان يتألم من مشكلات بالمعدة الأسبوع الماضي، وينتظر أن يدفع المدرب دييجو سيميوني بالثلاثي أمام بيتيس.

ولا يبدو أن «التشولو» يمكن أن يحظى حتى الآن بالمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي يواصل التدرب على الهامش، ولا بلاعب الوسط الأوروجوائي لوكاس توريرا، الذي يواصل الغياب عن الفريق لوفاة والدته.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول الليجا بـ66 نقطة لكن الفارق تقلص بينه وغريميه برشلونة وريال مدريد بنقطة و3 نقاط، بعد خسارته أمام إشبيلية بهدف نظيف الجولة الماضية، وبعدما حقق 4 انتصارات فقط في آخر 10 جولات.