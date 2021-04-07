شكرا لقرائتكم خبر عن هوركاتش يواصل مفاجآته ويتوج بلقب ميامي للأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلل البولندى هوبرت هوركاتش مسيرته الرائعة في بطولة ميامى المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بالتتويج بلقب البطولة، إثر فوزه في المباراة النهائية على الإيطالى يانيك سينر بمجموعتين دون رد، ليدشن ألقابه في بطولات الماسترز.

واحتاج صاحب الـ24 عاما لساعة و44 دقيقة من أجل حفر اسمه ضمن المتوجين بالبطولة بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4.

وكلل المصنف الـ37 عالميا مسيرته في البطولة بنجاح، بعد أن أطاح بعدد من اللاعبين المصنفين، بداية من الكندى دينيس شابوفالوف في الدور الثالث، ثم الكندى المخضرم ميلوش راونيتش، ومن بعده اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، وأخيرا الروسى أندريه روبليف في نصف النهائى.

بهذا يدشن اللاعب الشاب ألقابه في بطولات الماسترز في أول نهائى له فيها، وهو اللقب الثالث في مسيرته بعد لقبى وينستون سالم وديلراى بيتش في 2019 و2021 على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد اللاعب الإيطالى (21 عاما) عند لقبين حصدهما في بطولتى صوفيا (2020)، وملبورن (2021).

في نفس السياق، صعد البولندى هوبرت هوركاتش 21 مركزًا في التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، بعد تتويجه بأول ألقابه لبطولات الأساتذة في ميامى، على حساب الإيطالى يانيك سينير.

وأصبح اللاعب البولندى صاحب الـ 24 عامًا في المركز 16 عالميا بجدول الترتيب، كما ارتقى سينير 8 مراكز ليحل في المرتبة 23.

كما صعد الأمريكى سباستيان كودرا 22 مركزًا ليحل في المركز 65 في التصنيف العالمى الذي يتصدره الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

ويحافظ الروسى دانييل ميدفيديف على وصافة التصنيف العالمى، وخلفه الإسبانى رافائيل نادال.

ويكمل قائمة أفضل 10 لاعبين، دومينيك ثيم، ستيفانوس تسيتسيباس، ألكسندر زفيريف، الذي صعد مركزا، روجر فيدرر، الذي تراجع مركزًا أيضًا، آندرى روبليف، دييجو شفارتزمان وماتيو بيريتينى.