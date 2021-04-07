شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يوجه ضربة موجعة لديفيد دى خيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن عرض الإسبانى ديفيد دى خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، للبيع، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرتبط ديفيد دى خيا بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبا أسبوعيا قيمته 350 ألف إسترلينى.

وحسبما نشرت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد حددت سعر دى خيا بـ 50 مليون إسترلينى، من أجل الموافقة على بيعه في الصيف المقبل.

وأضافت أن ديفيد دى خيا فقد ثقة الجهاز الفنى لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة النرويجى أولى جونار سولشاير، بسبب أخطائه المتكررة التي كلفت الشياطين الحمر فقدان المزيد من النقاط في الدورى الإنجليزى هذا الموسم، في الوقت التي تتعالى فيه الأصوات للدفع دائماً بالحارس الثانى دين هندرسون. وأوضحت أن اعتماد مدرب مانشستر يونايتد على الحارس الثانى دين هندرسون للمباراة السابعة على التوالى أمام برايتون، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدورى الإنجليزى، أنهت على مشوار دى خيا داخل «أولد ترافورد». وأكملت أنه من المتوقع أن يهتم ريال مدريد بضم الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسى.

كانت هناك تقارير قد ترددت حول منح إدارة مانشستر يونايتد مكافأة مالية ضخمة للحارس الإسبانى ديفيد دى خيا بعد رحيله عن النادى نهاية الموسم.

[image:2:center]

على جانب آخر، أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن برونو فرنانديز يضغط على مانشستر يونايتد للتعاقد مع مواطنه نونو مينديز لاعب سبورتنج لشبونة.

برونو فرنانديز انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة، ومنذ ذلك الحين يتألق النجم البرتغالى مع الفريق الإنجليزى.

صحيفة «ريكورد»، البرتغالية، أكدت أن ليفربول حريص على التعاقد مع صاحب الـ18 عامًا، والذى يتألق في مركز الظهير الأيسر مع سبورتنج لشبونة، خاصة بعد انضمامه لمنتخب البرتغال مؤخرًا.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتى أيضًا لديه اهتمام كبير باللاعب البرتغالى، بينما برونو فرنانديز يضغط على مانشستر يونايتد لضم مواطنه وزميله السابق من أجل تدعيم الفريق.

التقرير البرتغالى أشار إلى أن مانشستر يونايتد من الممكن أن يقدم أليكس تيليس البرازيلى ضمن الصفقة لتخفيض مطالب سبورتنج لشبونة، حيث إن نونو مينديز لديه شرط جزائى في عقده بـ59.3 مليون جنيه إسترلينى.

نونو مينديز شارك هذا الموسم مع سبورتنج لشبونة في 26 مباراة، وسجل هدفا وصنع آخر بمختلف المسابقات، وعقده مستمر حتى 2025.