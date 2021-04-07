شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: رحيلي عن بيراميدز ليس بسبب أحمد فتحي وفشل في حل أزمة المهدي سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام «ميدو» المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، إن خلافه مع أحمد فتحي لم يكن سبب رحيله عن الفريق، لكن بسبب خلاف في الصلاحيات ووجهات النظر.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية: «قصة رحيلي من بيراميدز، طُلب مني أن يكون لدي آليات تنفيذ داخل النادي فرفضت لضيق الوقت، فعرض علي النادي أن أكون مستشارا بحكم أنني لن أكون موجودا طول الوقت».

وتابع :«لم أطلب الاستغناء عن أحمد فتحي أو عبد الله السعيد أو أي لاعب. طلبت من البداية أن أقضي أول 4 أشهر في المراقبة من أجل قائمة الموسم الجديد»

وأوضح ميدو :«سمعت قصة المهدي سليمان، كان هناك قرار باستبعاده. حاولت حل المشكلة ولكن كان هناك رفض لانضمامه لتدريب الفريق الأول، اعتذرت للمهدي بسبب فشلي في حل مشكلته. نصحته بالهدوء وأن يرحل في الصيف دون مشاكل».

وتابع ميدو :«عندما تعمل في مكان يجب أن يكون لديك آليات التنفيذ، إذا أردت أن تغير أفكار دون آلية تنفيذ لن يتحرك الأمر. وجودي كان سيتسبب في ضرر للمكان لأن هناك اختلاف واضح في وجهات النظر ولا أملك أي آليات للتنفيذ».

وأكمل «أخطأت في حق فاروق جعفر عبر تطبيق كلوب هاوس، وأعتذر له. علمت أنه حزن مني جدا وكان لا يصح ما قلت، ولست مرشحا لأي منصب في الزمالك».