شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي في زيارة لمستشفى الناس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق وزملاؤه سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة بزيارة ظهر اليوم إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي الأهلي.

وكان في استقبال وفد فريق الأهلي الذي ترأسه سيد عبدالحفيظ ،الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، ومحمود البربري مدير المستشفى وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية.

لاعبو الاهلي في زيارة لمستشفى الناس

وحرص عبدالحفيظ ونجوم الأهلي على القيام بجولة تفقدية في المستشفى شملت زيارة جميع الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى وحدات الأشعة ووحدة العناية المركزة.

أشاد وفد فريق الأهلي بالامكانات المتميزة التي تقدمها مستشفى الناس وأيضا طرق العلاج الحديثة التي ساهمت في شفاء الكثير من المرضى.

لاعبو الاهلي في زيارة لمستشفى الناس

كما استمع وفد فريق الأهلي إلى شرح تفصيلي من الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى عن كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لعلاج الأطفال وفقا لأحدث نظم العلاج العالمية.

لاعبو الاهلي في زيارة لمستشفى الناس

وكان النادي الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على جميع الأصعدة.