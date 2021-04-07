شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: البطولات المصاحبة للتنس مفيدة فنياً للاعبي الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت أكاديمية الحبتور الدولية للتنس وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، بطولة الحبتور المصاحبة للاعبين المحليين، وذلك بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة منهم 15 لاعباً من المواطنين، وأقيمت البطولة وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لفيروس كوفيد -19.

وأثنى اتحاد الإمارات للتنس على الجهود التي تقدمها مجموعة الحبتور الدولية في دعم رياضة التنس محلياً ودولياً وللبطولات والنشاطات التي تندرج ضمن أجندة الاتحاد السنوية وتساهم بنقلة نوعية مميزة.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي: «سعداء لاستمرار المكاسب الفنية التي تحققها البطولات المصاحبة للبطولات الدولية التي تقام في الدولة، والتي أثبتت أنها مفيدة فنياً للاعبي الإمارات، وقد تابعنا في هذه البطولة لاعبين موهوبين يتوقع لهم مستقبل مميز، لذلك فنحن حريصون في اتحاد التنس على تقديم كافة أنواع الدعم المتاح لأن تحظى مثل هذه البطولات بالنجاح باعتبارها خطوة مميزة للاعبين المواطنين والمقيمين في الدولة لكي يقفوا على مستوياتهم الفنية، وخصوصاً لاعبي المنتخب الوطني إضافة إلى كونها مناسبة رياضية وترويحية ضرورية لممارسي التنس».

وقدمت نورا بدوي الرئيس التنفيذي للاتصالات بمجموعة الحبتور الدولية ومديرة البطولة الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات للتنس على الدعم والتعاون اللذين أسهما بنجاح بطولتي الحبتور المصاحبة والدولية، وأكدت أن البطولتين نجحتا بشكل مميز ودعت إلى المشاركة في النسخة المقبلة التي ستقام في ديسمبر المقبل وقدمت الشكر للجميع للمشاركة الفاعلة.

ونالت المركز الأول في فئة البنات كل من ايفا لوكيانوفا (12 سنة)، ورقية كاشكوش (14)، وديا تامسي (16)، وليا موسيمان (18)، وفي فئة الأولاد، فاز تيودور زكريو (12) وسومر ميثا (14) وأنطويو مكرزل (16) وايثان ميغل ناما (تحت 18 سنة)، وفي فئة السيدات فازت اللاعبة ليا موسيمان أما في فئة الرجال فاز سيمون روبيرت بينما في فئة الرجال فوق (35) اللاعب اوليغ جيراسكين.