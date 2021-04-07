شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسحة طبية استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية تحت قيادة بيتسو موسيمانى اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة سيمبا على استاد "الأهلى والسلام" مساء الجمعة.

وحسم الأهلى تأهله إلى دور الثمانية لبطولة دورى الأبطال من الجولة الخامسة بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق فى المواجهة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.‏

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكره القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال.

ويرغب موسيماني المدير الفني للأهلي في الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية بعد ضمان تأهل الفريق لربع نهائي البطولة في المركز الثاني خلف سيمبا.

كما يرغب الجهاز الفني في إراحة محمد مجدى قفشة نجم الفريق بسبب حالة الإجهاد التى يعاني منها بسبب مشاركاته المُتتالية الفترة الماضية مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول.