شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك اليوم .. فقرة ترفيهية وكارتيرون يجتمع مع جمعة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك تدريبه اليوم استعدادا لمباراة تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والتي يحتاج خلالها الزمالك للفوز مع خسارة المولودية امام الترجي في مباراة السبت أيضا لضمان التأهل لدور الـ 8 بالبطولة.

تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

بدأ مران الزمالك اليوم بفقرة تدريبات استشفائية وتأهيلية في مجمع الصالات بالنادي ، وهي الفقرة التي يخوضها اللاعبون تحت اشراف مباشر من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفيرناندو مدرب الاحمال.

ويحرص كارتيرون علي خوض اللاعبون الفقرة التأهيلية يوميا قبل وبعد التدريب لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.



اسامة فيصل



اسامة نبيه



اسلام جابر وطارق حامد



اوباما



ايمن حفني



بن شرقي واحداد



حازم امام والونش



شيكابال



شيكابالا في تدريب الزمالك



طارق حامد



عبد الشافي ومروان حمدي



فتوح ومحمود علاء



فريق الزمالك



كارتيرون

فقرة خاصة للتدريب على التسديدات والعرضيات

خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات.

تقسيمة بين اللاعبين

قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال تدريب اليوم الأربعاء، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين، ركز فيها المدير الفني على بعض الجوانب الفنية والخطية لتطبيقها في الفترة المقبلة، وقام كارتيرون بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

محمد عبد السلام ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم محمد عبد السلام مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بعدما أنهي البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

تدريبات قوية للحراس

خاض ثلاثي حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى، وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية .

تدريبات بدنية إضافية لجنش

خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ، تدريبات بدنية إضافية بعد مشاركته في تدريبات حراس المرمى ، وطلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من "جنش" خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب.



ابو جبل



جنش



محمد ابو جبل



محمد عواد

كارتيرون ونبيه يجتمعان بعبد الله جمعة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، جلسة مع عبد الله جمعة مدافع الفريق للاطمئنان على حالته قبل تدريب اليوم الأربعاء.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .

تدريبات علاجية لعبد الله جمعة

خضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش تدريبات اليوم الأربعاء.

وخضع اللاعب بعد الجلسة العلاجية، لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .

تدريبات ترفيهية للاعبين

خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين في بداية تدريب اليوم، وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات قامت كل مجموعة بأداء تدريبات بدنية وخوض تدريبات كرة باليد كجانب ترفيهي في التدريبات.

غدا.. مسحة طبية للاعبين استعدادا للقاء تونجيت

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي “كاف”.

وتأتي المسحة قبل مواجهة الفريق مع تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.