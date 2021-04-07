شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز ينهي استعداداته لإستضافة "كأس الفراعنة" الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهي اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، استعداداته لإستضافة بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والمقرر انطلاقها غدا الخميس وحتى 10 ابريل الجاري.

تابع رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الإدارة الإستعدادات والتجهيزات النهائية لصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر التى تستضيف البطولة.

ويشارك في بطولة كأس الفراعنة الدولية 8 دول وهي البرازيل وازربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي 395 لاعب.

فيما أكد رئيس اتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف، مضيفاً أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في الأولمبياد وتحقيق مختلف الميداليات في البطولات التي تشارك فيها مصر، حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

الجدير بالذكر، أن بطولة "كأس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 وشهد البطولة كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.