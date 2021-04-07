7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 7 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات قبل مباراة تونجيث،موسيماني يحسم مصير عمار حمدي من العودة للأهلي فى الصيف .



موسيماني يحسم مصير عمار حمدي من العودة للأهلي فى الصيف

أوصى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعودة عمار حمدى لاعب الفريق المُعار إلى نادى الإتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وأعلن موسيمانى أن المستويات التى يقدمها عمار حمدى مع زعيم الثغر تؤهله لأن يعود للقلعة الحمراء ويشارك مع الفريق، وأكد المدير الفنى أن عمار حمدى أكثر لاعبى الأهلى المُعارين الذين لفتوا نظره ويتمنى عودته للقلعة الحمراء دون غيره من اللاعبين.

الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات قبل مباراة تونجيث

يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، قبل مباراة تونجيث السنغالي المصيرية، والمقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. كيف يفكر الأهلي فى التعامل مع معاريه الصيف المقبل؟ يضم فريق الأهلي عدد كبير من اللاعبين المعارين لأندية الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، والمقرر عودتهم إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، على أن يتحدد موقفهم من الانضمام لقائمة الأهلي بالموسم الجديد أو تجديد إعارتهم أو بيعهم للأندية الأخرى أو الاستغناء عنهم بالمجان.

متي يعفو الزمالك عن إمام عاشور .. مصدر يجيب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإيقاف مام عاشور لاعب الوسط وإعلان القرار في كافة وسائل الإعلام مقصود وله مغزي، حيث يسعي المدرب الفرنسي لإيصال رسالة لكافة اللاعبين بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الخروج عن النص وسيتم الكشف عن العقوبات علنا حتى يتجنب اللاعبون تكرار مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة.

كارتيرون يعاقب أحمد عيد على طريقة إمام عاشور بعد اعتراضه أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخذ قرارًا بعودة الناشئين الذين تم تصعيدهم، للمشاركة مع فريقهم خلال المرحلة المقبلة، مع خوض التدريبات فقط مع الفريق الأول. وهاب أنان لاعب الإنتاج يستقر على إجراء جراحة الرباط الصليبى بالقاهرة استقر الغانى وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربى على إجراء جراحة الرباط الصليبى بالقاهرة، رافضاً فكرة السفر لبلاده لإجرائها هناك، حيث بدأ خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إنهاء إجراءات جراحة الرباط الصليبى للاعب، الإصابة التى تعرض لها فى مباراة وادى دجلة، وسادت حالة من الحزن بين جنبات الفريق بعد تأكد إصابة أنان بالصليبى لينتهى موسمه مع الإنتاج لاسيما فى ظل الحاجة لجهوده، كما أنها الإصابة الثانية بالرباط الصليبى داخل صفوف الفريق بعد إصابة محمد شوقى غريب.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، جلسة مع عبد الله جمعة مدافع الفريق للاطمئنان على حالته قبل تدريب اليوم الأربعاء.