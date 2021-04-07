شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول .. الطلائع يتقدم على الجونة بهدفي محارب ومنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة وطلائع الجيش بتقدم الطلائع بهدفين دون رد فى اللقاء الذى يقام على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وشهدت الدقيقة 30 هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش أنهاها ناصر منسي بتمريرة أرضية هيأت الكرة لزميله إسلام محارب المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الجونة والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وفى الدقيقة 47 وفى ركلة ركنية لطلائع الجيش على يمين مرمى الجونة، نفذها مهند لاشين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ناصر منسي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك معلناً نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الطلائع بهدفين دون رد .

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد علاء وإسلام جمال واسلام محارب وعبد الرحمن زولا وعمرو السيسى ومهند لاشين واحمد سمير وناصر منسى وابراهيما كونيه وعمرو جمال".

فيما بدأ رضا شحاته المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل مكون من :"أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب ولؤى وائل وجوزيف نجويم ومحمد الحبيب يكن ونور السيد وسيرجى أكا وإسلام عبد النعيم ومحمود الشبراوى وعمرو عبد الفتاح وعمر السعيد"

ترتيب الجونة والطلائع بجدول الدورى

يحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

تاريخ مواجهات الجونة والطلائع

تاريخيا تعود مشاركات الفريقين إلى موسم 2009 / 2010 عندما صعد الجونة لأول مرة، لعب الفريقين 11 مباراة فى تاريخ لقاءاتهم بمسابقة الدورى، بالإضافة إلى آخر مواجهة العام قبل الماضى فى كأس مصر.

تفوق الجونة تفوقا ملحوظا بتحقيق 5 انتصارات فى الدورى، وفوز فى الكأس، مقابل ثلاثة انتصارات للطلائع، وأربعة تعادلات، سجل الجونة 18 هدفا، مقابل 18 هدفا للطلائع.

فى الموسم قبل الماضى فاز طلائع الجيش بملعبه بخماسية دون رد، ورد الجونة اعتباره بملعبه بهدفين دون رد فى استاد الجونة، وفشل الطلائع فى تحقيق أى فوز، فى حين فاز الجونة مرتين، وتعادلا في مثلهما.

يأتي الثنائي أحمد موسي كابوريا، والغاني بابا أركو في مقدمة هدافي المواجهات برصيد 3 أهداف.

التقى الفريقان فى 11 سبتمبر 2020 بالدور الثانى لدورى الموسم الماضى وفاز الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد جهاز الرياضة العسكرى، بينما فاز الجونة بهدفين دون رد سجلهما عمرو بركات وأكرم توفيق على استاد خالد بشارة بالدور الأول للموسم الماضى للمسابقة فى 21 ديسمبر 2019.

فيما انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، سجل والتر بواليا للجونة وتعادل أحمد سمير للطلائع من ركلة جزاء فى المباراة التى أقيمت 11 ديسمبر 2020 بالجولة الاولى للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.