شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة الزمالك و هليوبوليس فى دورى اليد للبث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وهليوبوليس المحدد لها غدا الخميس بالجولة الحادية عشر بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لمدة ساعتين لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساءا للبث التليفزيونى .

تشهد جولة غدا الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.