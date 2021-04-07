شكرا لقرائتكم خبر عن تونجيث يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للزمالك الجمعة.. وطاقم التحكيم يصل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق تونجيث السنغالي تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء الزمالك المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي الفريق السنغالي تدريباته اليوم وغدا على ملعب فندق الإقامة استعدادا للقاء الزمالك.

وكان بعثة تونجيث وصلت إلى القاهرة في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولو العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.‎

فيما يصل إلى القاهرة مساء غدا الخميس طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء المالي محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من مواطميه موديبو سماكي مساعدا أول فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا وهارونا كوليبالي حكما رابعا،ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقبل تلك المواجهة الهامة، والتى يحتاج الفارس الأبيض للفوز بها وانتظار نتيجة مباراة الالترجى ومولودية الجزائر لتحديد موقفه من التأهل لربع نهائى دورى الأبطال، فقد سبق للفارس الأبيض وواجه الفرق السنغالية فى 5 مباريات.

الزمالك التقى مع ثلاث فرق سنغالية مختلفة، وجاءت نتائجها جميعًا مناصفة بينهم، حيث حقق الزمالك الفوز فى مباراتين وفازت الفرق السنغالية فى اثنان مثلهم، وحسم التعادل مواجهة واحدة.

المواجهة الأولى للزمالك كانت ضد فريق "إيه إس سي نديامبور" السنغالى في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 وفاز الفريق الأبيض ذهابا 3/1 وتلقي هزيمة في مباراة الإياب بنتيجة 1/0.

المواجهة الثانية ضد فريق "جينراسيون فوت" السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019/2020، وخسر الفريق الابيض في السنغال 2/1 بينما حقق الفوز بهدف نظيف في القاهرة.

والتقي الزمالك مع تونجيث في لقاء الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السنغال وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساوى معه فى عدد النقاط.