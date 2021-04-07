هل يلجأ اتحاد الكرة للتحكيم المصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك؟

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القاهرة - سامية سيد - طفت على سطح الأحداث الكروية أزمة تتعلق بمباراة الأهلى والزمالك التى ستقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أبريل الجارى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بشأن طاقم تحكيم إدارة القمة، فعلى الرغم من أن نادى الزمالك يتربع على قمة الإيجيبشن ليج في الموسم الجارى برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة ما زالت حائرة بين القطبين، خاصة أن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلى صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ونستعرض كواليس هذه الأزمة فى التقرير التالى.

س: ما موقف الأهلى فى جدول ترتيب الدوري ؟

ج:خاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

س: ما موقف الزمالك فى جدول ترتيب الدوري ؟

ج:الزمالك خاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

س: ماذا سيحدث حال فوز الأهلى بمؤجلات الدوري؟

ج: حال فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.

س: من يدير قمة الاهلى والزمالك تحكيمياً ؟

ج: هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

س: لماذا يواجه اتحاد الكرة أزمة فى إستقدام طاقم حكام أجنبى للقمة ؟

ج: إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوروبية الكبيرة بسبب فيروس كورونا تتسبب فى صعوبة استقدام اتحاد الكرة لطاقم أجنبى وسط تلميحات باللجوء لطاقم تحكيم مصرى فى حالة تعذر استقدام حكم اجنبى.

س: هل يعترض قطبا الكرة المصرية على حكم مصرى للقمة ؟

ج: الأهلى لم يعلق على الأمر بينما قال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "في الوقت الذى بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصرى، ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته فى التحكيم المصرى".

وأضاف: "إلا أن النادى ونظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أى اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصرى والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

س: كيف سيواجه اتحاد الكرة رفض الزمالك للأمر؟

ج: كشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن رئيس اللجنة الثلاثية يفكر فى إسناد مباراة القمة لحكم مصرى ويتواصل حاليا مع ناديى الأهلى والزمالك لتعيين حكم مصرى، كما رفض رئيس اللجنة إرسال أى خطابات للاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب انتظارا لموقف القطبين وفرص إقناعهما بالأمر.