شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى القناة.. الإسماعيلى يتطلع لسادس انتصاراته فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى منافسه المصرى البورسعيدى فى التاسعة من مساء اليوم بديرى القناة لكن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الأسبوع الــ18 من عمر المسابقة المحلية.

وسبق للإسماعيلى خوض 9 لقاءات فى مثل هذا اليوم "7 أبريل" حيث فاز فى 5 وتعادل 3 وخسر 1 ،له 12 هدفاً وعليه 8 أهداف، وكلين شيت 3 مباريات.

” الدورى العام ” ..

* يوم 7 أبريل 57 خسر من غزل المحلة 1 / 2 بالمحلة ( فتحى نافع )

* يوم 7 أبريل 64 فاز على بنى سويف 1 / صفر بالإسماعيلية ( العربى )

* يوم 7 أبريل 67 فاز على الأهلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( على أبو جريشة من ضربة جزاء )

* يوم 7 أبريل 75 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالإسماعيلية ( سيد عبد الرازق بازوكا )

* يوم 7 أبريل 92 فاز على الأهلى 2 / 1 بالقاهرة ( أحمد العجوز وبشير عبد الصمد )

* يوم 7 أبريل 2002 فاز على غزل المحلة 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد صلاح أبو جريشة )

* يوم 7 أبريل 2018 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( إسلام عبد النعيم )

” كأس مصر ” ..

* يوم 7 أبريل 78 فاز على البلاستيك فى ثمن النهائى 2 / 1 ” على أبو جريشة وهانى فؤاد ”

* يوم 7 أبريل 84 انسحاب الفيوم

” كأس الكونفدرالية ” ..

* يوم 7 أبريل 2013 تعادل مع تربيل فى إياب دور الـ 32 بمدغشقر 2 / 2 ” جون آنطوى – إبراهيم حسن “.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بالابتعاد عن التراخى والتركيز في المباراة من بدايتها لنهايتها لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الدراويش بحثاً عن تحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة ، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمواصلة قطار الانتصارات لتعزيز موقعه في المربع الذهبى للمسابقة .