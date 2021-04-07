مصر تتقدم عالميًا.. فيفا يعلن تصنيف المنتخبات لشهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيفه للمنتخبات عن شهر أبريل بعد عدة أيام من انتهاء فترة التوقف الدولي الماضية والتي شهدت خوض عدد من المباريات الودية والرسمية.

ووفقًا لما أعلنه فيفا عبر موقعه الرسمي، فإن المنتخب المصري تقدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي ليتقدم إلى المرتبة رقم 46 عالميًا والسادسة أفريقيًا.

وجاء تقدم منتخب مصر بعد خوض مباراتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل مع كينيا في الأولى، قبل أن يتفوق على جزر القمر في اللقاء الثاني.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة المنتخبات العالمية، متفوقًا على فرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال على التوالي في المراكز من الثاني وحتى الخامس.

وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات عالميًا كالتالي:

1- بلجيكا.

2- فرنسا.

3- البرازيل.

4- إنجلترا.

5- البرتغال.

6- إسبانيا.

7- إيطاليا.

8- الأرجنتين.

9- أوروجواي.

10- الدنمارك.

أما تصنيف أفضل 10 منتخبات أفريقية فجاء كالتالي.

22 عالميًا - السنغال.

26 عالميًا - تونس.

32 عالميًا - نيجيريا.

33 عالميًا - الجزائر.

34 عالميًا - المغرب.

46 عالميًا - مصر.

49 عالميًا - غانا.

55 عالميًا - الكاميرون.

57 عالميًا - مالي.

59 عالميًا - كوت ديفوار.